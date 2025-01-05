Овечкин о слитом видео, где он говорит, что «Вашингтон» «######, #####, «Бостон»: «Это вышло из закрытой группы, ничего плохого там не было. Все нормально»
Александр Овечкин прокомментировал слитое видео, где он нецензурно выругался.
После матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (3:1) в соцсетях появилось видео, на котором 39-летний форвард заявил, что они «####### (обыграли), ##### (блин), «Бостон», а также пожелал после Нового года «прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».
Капитан «Вашингтона» отправил его в закрытую группу в мессенджере, в которой он давно состоял.
– Как вы относитесь к шумихе, которая возникла вокруг вашего новогоднего видео? Какие мысли по этому поводу?
– Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы.
Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Все нормально, – сказал Овечкин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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