Овечкин о слитом видео, где он говорит, что «Вашингтон» «######, #####, «Бостон»: «Это вышло из закрытой группы, ничего плохого там не было. Все нормально»

Александр Овечкин прокомментировал слитое видео, где он нецензурно выругался.

После матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (3:1) в соцсетях появилось видео , на котором 39-летний форвард заявил, что они «####### (обыграли), ##### (блин), «Бостон», а также пожелал после Нового года «прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

Капитан «Вашингтона» отправил его в закрытую группу в мессенджере, в которой он давно состоял.

– Как вы относитесь к шумихе, которая возникла вокруг вашего новогоднего видео? Какие мысли по этому поводу?

– Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы.

Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Все нормально, – сказал Овечкин.