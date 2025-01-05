0,83 гола Овечкина в среднем за игру в сезоне – лучший показатель в лиге. У Пойнта и Драйзайтля – по 0,74, у Капризова – 0,69

Александр Овечкин лидирует по средней результативности в текущем сезоне НХЛ .

Форвард «Вашингтона » в среднем забивает 0,83 гола за игру (19 голов в 23 матчах) – это его лучший показатель в карьере. Кроме того, на текущий момент это лучший показатель в лиге.

Следом идут форвард «Тампы» Брэйден Пойнт (23 гола в 31 матче) и нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль (28 голов в 28 матчах) с показателем 0,74 гола за игру.

У нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова (23 гола в 34 матчах) 0,68 гола за игру, у Вильяма Нюландера (23 гола в 30 матчах) из «Торонто » и Джейка Генцела (20 голов в 34 матчах) из «Тампы» – по 0,59.

Марк Шайфли (23 гола в 40 матчах) из «Виннипега» забивает 0,57 гола за игру, Микко Рантанен (22 гола в 39 матчах) из «Колорадо» – 0,56, а форвард «Виннипега» Кайл Коннор (22 гола в 40 матчах), Сэм Райнхарт (22 гола в 40 матчах) из «Флориды» и Росс Колтон (12 голов в 22 матчах) из «Колорадо» – по 0,55.