  • Хартли о 4:1 с «Салаватом»: «Целостная игра. «Локомотив» садился на соперника, имел много шансов и контролировал матч»
Хартли о 4:1 с «Салаватом»: «Целостная игра. «Локомотив» садился на соперника, имел много шансов и контролировал матч»

Боб Хартли оценил победу «Локомотива» над «Салаватом».

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ (4:1). Главный тренер ярославского клуба Боб Хартли прокомментировал победу команды.

– Целостная игра, забили в большинстве, имели много шансов. Все три периода хорошо играли в давление, садились на соперника и весь матч контролировали игру.

– Почему сделали выбор в пользу Мельничука в воротах?

– Нам предстоит шесть игр за 12 дней, нашли возможность давать Исаеву передышки. Сегодня Алексей здорово отыграл.

– С чем связано отсутствие удалений у вашей команды и несколько фолов «Салавата»?

– Мы играли на хорошей скорости, хорошо шли в давление, много играли в зоне соперника. Когда владеешь преимуществом и шайбой, сопернику тяжелее, они вынуждены фолить.

– Жаровский сегодня бросил после того, как пошел на трех игроков «Локомотива». В лиге есть боязнь Жаровского?

– Он талантливый игрок, уверен, что много раз у него будет получаться обыгрывать один в один. Мы обращали на это внимание. Нужно быть внимательным к таким игрокам. Но главное – играть в свой хоккей и больше концентрироваться на этом.

– Последний раз вы были в Уфе четыре года назад. Как оцените арену в нынешний плей‑офф?

– Прекрасная арена, отличная атмосфера. Во всех дворцах КХЛ громко поддерживают свою команду. Для меня это особенное место. Помню, как мы победили здесь в третьем овертайме в плей‑офф.

– Сегодня «Локомотив» выиграл бочонок меда (матчи «Салавата» и «Локомотива» называют Медовым дерби – Спортс”). Вы любите мед?

– Да, я люблю мед, – сказал Хартли.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
