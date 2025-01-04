Овечкин забил 872-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 22 шайбы

Александр Овечкин забросил 872-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Рейнджерс » (5:4, третий период).

У форварда 4 гола в 5 играх после травмы, из-за которой он пропустил более месяца.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (872 в 1449 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки , на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.