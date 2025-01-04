Овечкин забил 872-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 22 шайбы
Александр Овечкин забросил 872-ю шайбу в регулярках НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Рейнджерс» (5:4, третий период).
У форварда 4 гола в 5 играх после травмы, из-за которой он пропустил более месяца.
39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (872 в 1449 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем