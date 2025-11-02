Гру о 4:3 с «Сибирью»: «Понравилось, как «Трактор» отыграл два периода. В 3-м команда подрасслабилась, но Дриджер совершал важные сэйвы»

Бенуа Гру: Дриджер держал «Трактор» в игре в 3-м периоде против «Сибири».

Главный тренер «Трактора » Бенуа Гру подвел итоги игры против «Сибири » (4:3) в домашнем матче FONBET КХЛ.

– Мне понравилось, как мы играли первые два периода, в третьем команда подрасслабилась, но [вратарь Крис] Дриджер совершал важные сэйвы и держал команду в игре. Завтра у нас будет выходной, сегодня восемь дней без выходных сказывались на нашей игре.

– В прошлом матче отсутствовал Дюбе, сегодня – Светлаков, с чем это связано?

– Светлаков травмирован, Дюбе пропускал матч по моему решению, – передает слова Гру корреспондент «Матч ТВ ».