  Гру о 4:3 с «Сибирью»: «Понравилось, как «Трактор» отыграл два периода. В 3-м команда подрасслабилась, но Дриджер совершал важные сэйвы»
Гру о 4:3 с «Сибирью»: «Понравилось, как «Трактор» отыграл два периода. В 3-м команда подрасслабилась, но Дриджер совершал важные сэйвы»

Бенуа Гру: Дриджер держал «Трактор» в игре в 3-м периоде против «Сибири».

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры против «Сибири» (4:3) в домашнем матче FONBET КХЛ. 

– Мне понравилось, как мы играли первые два периода, в третьем команда подрасслабилась, но [вратарь Крис] Дриджер совершал важные сэйвы и держал команду в игре. Завтра у нас будет выходной, сегодня восемь дней без выходных сказывались на нашей игре.

– В прошлом матче отсутствовал Дюбе, сегодня – Светлаков, с чем это связано?

– Светлаков травмирован, Дюбе пропускал матч по моему решению, – передает слова Гру корреспондент «Матч ТВ».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
