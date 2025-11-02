Фетисов про 2 шайбы Овечкина в 12 матчах: «Поймает чувство голеадора, сезон только начался. Саша опытный, понимает, что ему надо»
Вячеслав Фетисов: Овечкин поймает чувство голеадора, сезон НХЛ только начался.
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал не переживать из-за результативности Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в первых 12 матчах сезона. В последних 4 встречах россиянин не отметился результативными действиями.
«Саша настолько опытный человек, он понимает, что ему надо. Сезон только начался, поймает чувство голеадора, и все будет нормально. Не переживайте», – сказал Вячеслав Фетисов.
У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке – установлен в сезоне-2023/24
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости