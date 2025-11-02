Фетисов про 2 шайбы Овечкина в 12 матчах: «Поймает чувство голеадора, сезон только начался. Саша опытный, понимает, что ему надо»

Вячеслав Фетисов: Овечкин поймает чувство голеадора, сезон НХЛ только начался.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал не переживать из-за результативности Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона » набрал 7 (2+5) очков в первых 12 матчах сезона. В последних 4 встречах россиянин не отметился результативными действиями.

«Саша настолько опытный человек, он понимает, что ему надо. Сезон только начался, поймает чувство голеадора, и все будет нормально. Не переживайте», – сказал Вячеслав Фетисов.

У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке – установлен в сезоне-2023/24