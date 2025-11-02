  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов про 2 шайбы Овечкина в 12 матчах: «Поймает чувство голеадора, сезон только начался. Саша опытный, понимает, что ему надо»
1

Фетисов про 2 шайбы Овечкина в 12 матчах: «Поймает чувство голеадора, сезон только начался. Саша опытный, понимает, что ему надо»

Вячеслав Фетисов: Овечкин поймает чувство голеадора, сезон НХЛ только начался.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал не переживать из-за результативности Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ. 

Капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в первых 12 матчах сезона. В последних 4 встречах россиянин не отметился результативными действиями. 

«Саша настолько опытный человек, он понимает, что ему надо. Сезон только начался, поймает чувство голеадора, и все будет нормально. Не переживайте», – сказал Вячеслав Фетисов. 

У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке – установлен в сезоне-2023/24

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВячеслав Фетисов
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoСпорт-Экспресс
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о поколении Овечкина, Малкина, Кучерова: «Отстранение России не будет критично для их наследия. Для игроков НХЛ Олимпиада и ЧМ всегда были дополнением»
30 октября, 17:27
Фетисов об Овечкине: «900‑й гол он забьет по‑любому. Надо готовиться к плей‑офф, чтобы постараться выиграть Кубок Стэнли»
30 октября, 13:31
Фетисов о результативности Овечкина: «900-я шайба обязательно будет. У Саши достаточно терпения – он поймает момент и будет забивать»
29 октября, 14:28
Главные новости
«Салават» обменял Самонова в ЦСКА на компенсацию
3 минуты назад
Самсонов о переезде из США: «Самое сложное – разобраться с МФЦ, получить документы. Это был шок, будто иностранные слова. СНИЛС, например – что это вообще?»
13 минут назад
НХЛ оштрафовала Малкина на 5 тысяч долларов за удар клюшкой защитника «Виннипега» Стэнли. Евгений был удален на 2 минуты за этот эпизод
сегодня, 17:23Видео
Костин прошел собеседование в «Авангарде». Форвард выигрывал Кубок Гагарина с клубом в 2021 году («Чемпионат»)
сегодня, 17:12
Карбери после 3:4 с «Баффало»: «Вашингтон» ищет свою игру, ребята только начинают входить в ритм. Нам далеко до нужного уровня, но мы идем к этому»
сегодня, 16:59
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Ютой», «Айлендерс» – с «Коламбусом», «Филадельфия» примет «Калгари», «Нью-Джерси» против «Анахайма»
сегодня, 14:56
«Сочи» прервал серию из 9 поражений, победив «Спартак» – 5:2. Команды снова встретятся во вторник
сегодня, 16:35
КХЛ. «Спартак» проиграл «Сочи», «Трактор» одолел «Сибирь», «Автомобилист» уступил «Торпедо», «Локомотив» оказался сильнее «Салавата»
сегодня, 16:27
Козлов об 1:4: «Салават» может выходить из арены с гордо поднятой головой, ребята отдали все, что могли. У «Локомотива» нам тяжело выигрывать пока»
сегодня, 16:24
«Сочи» заменил Самсонова в 3-м периоде при 3:1 в дебютном матче вратаря, «Спартак» забил Щетилину через 2,5 минуты
сегодня, 16:09
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин про 0:2 от «Торпедо»: «Автомобилист» не пустили на пятак, поэтому катались по углам, ничего не создали. Хотели больше владеть шайбой, не получилось»
26 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре со «Спартаком»: «Так планировали, сложная у Илюхи дорога была. Команда победила, он сделал все правильно»
50 минут назад
Гру о 4:3 с «Сибирью»: «Понравилось, как «Трактор» отыграл два периода. В 3-м команда подрасслабилась, но Дриджер совершал важные сэйвы»
сегодня, 16:47
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
сегодня, 15:00Тесты и игры
Хартли о 4:1 с «Салаватом»: «Целостная игра. «Локомотив» садился на соперника, имел много шансов и контролировал матч»
сегодня, 14:45
Протас о 4-х поражениях «Вашингтона» подряд: «Верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе. В атаке есть трудности, но мы найдем правильный путь»
сегодня, 12:47
Маршанд об умершей от рака 10-летней дочери друга и победном буллите с «Далласом»: «Знаю, что она наблюдает сверху и была со мной в тот момент»
сегодня, 12:18
Биссоннетт о новом контракте Нечаса с «Колорадо»: «Рантанен хотел 13,5-14 млн долларов, похоже. Отличная сделка – Мартин моложе, быстрее и у него тоже есть химия с Маккинноном»
сегодня, 11:52
Дюбуа избежал серьезной травмы и пропустит несколько дней. У форварда «Вашингтона» 0 очков в 6 матчах сезона
сегодня, 11:26
Тренер «Амура» Андриевский о 3:2 с «Адмиралом»: «Принципиальности не было. Хотели начать домашнюю серию с победы, особые слова были не нужны. Но у нас много технического брака»
сегодня, 10:45