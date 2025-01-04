Дмитрий Свищев: «Овечкин – величайший спортсмен, страна желает ему побить рекорд Гретцки. Плюс важна его гражданская позиция, Саша выстраивает свое будущее с Россией, он патриот»
«Спортсменами 2024 года в России назову Овечкина и Лифинцева. Мирон – молодой талантливый атлет, сходу ворвался в элиту мирового плавания, столько медалей нахватал. А за Сашей Овечкиным мы много лет наблюдаем и переживаем. Овечкин – величайший спортсмен, за него болеет вся наша страна и желает ему побить рекорд Гретцки.
Плюс очень важна гражданская позиция Овечкина. Несмотря на то, что Саша много лет играет в США, он выстраивает свое будущее с Россией, он патриот. В Москве в Мневниках достраивается международная хоккейная академия имени Овечкина. Такие люди, как Овечкин, создают в мире позитивный имидж российского спорта и России в целом», – сказал депутат Государственной думы.
На чемпионате мира-2024 по плаванию на короткой воде 18‑летний Лифинцев завоевал три золотые медали в эстафетах, а также одержал победы на 50 м и 100 м на спине.
39-летний Овечкин занимает второе место по голам в истории НХЛ (872 в 1449 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах. Сегодня в матче с «Рейнджерс» россиянин оформил 1+1.
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