Дмитрий Свищев назвал лучших российских спортсменов 2024 года.

«Спортсменами 2024 года в России назову Овечкина и Лифинцева. Мирон – молодой талантливый атлет, сходу ворвался в элиту мирового плавания, столько медалей нахватал. А за Сашей Овечкиным мы много лет наблюдаем и переживаем. Овечкин – величайший спортсмен, за него болеет вся наша страна и желает ему побить рекорд Гретцки.

Плюс очень важна гражданская позиция Овечкина. Несмотря на то, что Саша много лет играет в США, он выстраивает свое будущее с Россией, он патриот. В Москве в Мневниках достраивается международная хоккейная академия имени Овечкина. Такие люди, как Овечкин, создают в мире позитивный имидж российского спорта и России в целом», – сказал депутат Государственной думы.

На чемпионате мира-2024 по плаванию на короткой воде 18‑летний Лифинцев завоевал три золотые медали в эстафетах, а также одержал победы на 50 м и 100 м на спине.

39-летний Овечкин занимает второе место по голам в истории НХЛ (872 в 1449 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах. Сегодня в матче с «Рейнджерс» россиянин оформил 1+1.