Овечкин вышел на 12-е место по очкам в регулярках НХЛ (1580), обойдя Рэя Бурка (1579). Лидер – Гретцки (2857)

Александр Овечкин стал 12-м по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отметился голом и ассистом в домашнем матче против «Рейнджерс» (7:4).

Теперь на счету Овечкина 1580 (872+708) очков в регулярках НХЛ . Он обошел в списке лучших Рэя Бурка, у которого 1579 (410+1169) баллов.

У Фила Эспозито 1590 (717+873) очков, у Сидни Кросби – 1638 (603+1035), у Джо Сакика – 1641 (625+1016), у Марио Лемье – 1723 (690+1033), у Стива Айзермана – 1755 (692+1063), у Марселя Дионна – 1771 (731+1040).

Топ-5 открывает Рон Фрэнсис – 1798 (549+1249), на 4-м месте располагается Горди Хоу – 1850 (801+1049), на 3-м идет Марк Мессье – 1887 (694+1193), 2-я позиция у Яромира Яга – 1921 (766+1155).

Лидер – Уэйн Гретцки, на счету канадца 2857 (894+1963) очков.