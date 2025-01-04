Овечкин вышел на 12-е место по очкам в регулярках НХЛ (1580), обойдя Рэя Бурка (1579). Лидер – Гретцки (2857)
Александр Овечкин стал 12-м по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отметился голом и ассистом в домашнем матче против «Рейнджерс» (7:4).
Теперь на счету Овечкина 1580 (872+708) очков в регулярках НХЛ. Он обошел в списке лучших Рэя Бурка, у которого 1579 (410+1169) баллов.
У Фила Эспозито 1590 (717+873) очков, у Сидни Кросби – 1638 (603+1035), у Джо Сакика – 1641 (625+1016), у Марио Лемье – 1723 (690+1033), у Стива Айзермана – 1755 (692+1063), у Марселя Дионна – 1771 (731+1040).
Топ-5 открывает Рон Фрэнсис – 1798 (549+1249), на 4-м месте располагается Горди Хоу – 1850 (801+1049), на 3-м идет Марк Мессье – 1887 (694+1193), 2-я позиция у Яромира Яга – 1921 (766+1155).
Лидер – Уэйн Гретцки, на счету канадца 2857 (894+1963) очков.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: твиттер «Вашингтона»
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