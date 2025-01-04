У Овечкина 30 (19+11) очков в 23 матчах сезона НХЛ. Форвард «Вашингтона» забил и отдал ассист в игре с «Рейнджерс»

Александр Овечкин забросил 19-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Рейнджерс».

Капитан «Вашингтона » отметился голом и ассистом в домашнем матче против «Рейнджерс » (7:4).

На счету 39-летнего россиянина стало 30 (19+11) очков в 23 играх в текущем сезоне при полезности «+13».

Сегодня Овечкин провел на льду 17:44 минут и 7 раз бросил в створ ворот, полезность – «минус 1».