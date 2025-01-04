У Овечкина 30 (19+11) очков в 23 матчах сезона НХЛ. Форвард «Вашингтона» забил и отдал ассист в игре с «Рейнджерс»
Александр Овечкин забросил 19-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Рейнджерс».
Капитан «Вашингтона» отметился голом и ассистом в домашнем матче против «Рейнджерс» (7:4).
На счету 39-летнего россиянина стало 30 (19+11) очков в 23 играх в текущем сезоне при полезности «+13».
Сегодня Овечкин провел на льду 17:44 минут и 7 раз бросил в створ ворот, полезность – «минус 1».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
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