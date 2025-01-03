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  • Никита Щитов: «Металлург» стал главной командой 2024 года. Магнитогорцы запомнились блестящей игрой вратаря, идеями штаба. Они завоевали Кубок Гагарина»
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Никита Щитов: «Металлург» стал главной командой 2024 года. Магнитогорцы запомнились блестящей игрой вратаря, идеями штаба. Они завоевали Кубок Гагарина»

Никита Щитов назвал «Металлург» главной командой 2024 года.

«Думаю, что главной командой 2024 года стал «Металлург». Почему именно этот клуб? Все очень просто, ведь он завоевал Кубок Гагарина.

Магнитогорцы запомнились мне блестящей игрой вратаря, идеями тренерского штаба, а также комплектацией команды ее генеральным менеджером Сергеем Гомоляко», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Напомним, Гомоляко покинул «Металлург» в сентябре.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoМеталлург Мг
logoНикита Щитов
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoСергей Гомоляко
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