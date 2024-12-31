Зарипов назвал Мозякина лучшим представителем российского хоккея в 2024 году: «Он встал на тренерский мостик – и «Металлург» победил»
Данис Зарипов считает Сергея Мозякина лучшим представителем хоккея в 2024 году.
Бывший хоккеист ответил на вопрос о лучшем представителе российского хоккея в 2024 году.
«Буду говорить только по КХЛ. Наверное, надо выделить кого-то из «Металлурга», потому что команда победила.
Давайте выделим Мозякина. Он встал на тренерский мостик – и «Металлург» победил», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
Мозякин вошел в тренерский штаб «Металлурга» в качестве помощника главного тренера Андрея Разина в октябре 2023 года. «Металлург» по итогам сезона-2023/24 стал обладателем Кубка Гагарина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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