Зарипов назвал Мозякина лучшим представителем российского хоккея в 2024 году: «Он встал на тренерский мостик – и «Металлург» победил»

Данис Зарипов считает Сергея Мозякина лучшим представителем хоккея в 2024 году.

Бывший хоккеист ответил на вопрос о лучшем представителе российского хоккея в 2024 году.

«Буду говорить только по КХЛ. Наверное, надо выделить кого-то из «Металлурга», потому что команда победила.

Давайте выделим Мозякина. Он встал на тренерский мостик – и «Металлург» победил», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Мозякин вошел в тренерский штаб «Металлурга» в качестве помощника главного тренера Андрея Разина в октябре 2023 года. «Металлург» по итогам сезона-2023/24 стал обладателем Кубка Гагарина.