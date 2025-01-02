Щитов о Разине: «Его можно назвать лучшим тренером 2024 года, думаю»
Никита Щитов назвал Андрея Разина лучшим тренером 2024 года.
Под руководством Разина «Металлург» одержал победу в Кубке Гагарина-2024.
«Разина же называли лучшим тренером прошлого сезона. Следовательно, я думаю, его можно назвать лучшим тренером года.
Понятно, что все меняется, и неизвестно, получится ли у него стать лучшим тренером КХЛ в следующем году. Но я бы все равно назвал его тренером года», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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