Щитов о Разине: «Его можно назвать лучшим тренером 2024 года, думаю»

Никита Щитов назвал Андрея Разина лучшим тренером 2024 года.

Под руководством Разина «Металлург » одержал победу в Кубке Гагарина-2024.

«Разина же называли лучшим тренером прошлого сезона. Следовательно, я думаю, его можно назвать лучшим тренером года.

Понятно, что все меняется, и неизвестно, получится ли у него стать лучшим тренером КХЛ в следующем году. Но я бы все равно назвал его тренером года», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.