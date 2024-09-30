Гомоляко покинул пост спортивного директора «Металлурга»: «Он решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности»

Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора «Металлурга».

Между руководством клуба и Гомоляко было достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества. Действие договора с функционером прекращено по обоюдному согласию сторон.

Функции спортивного директора временно возложены на Алексея Жлоба. Сообщается, что руководством клуба ведется работа по поиску кандидатов на вакантное место. Рассматриваются различные варианты.

Сергей Гомоляко работал спортивным директором «Металлурга » с декабря 2020 года. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014 и 2024) в качестве функционера.

Ранее сообщалось , что новым директором «Металлурга» может стать бывший форвард уральцев Сергей Мозякин.

«Сергей Гомоляко решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности. Мы уважаем решение Сергея Юрьевича.

Работа спортивного директора – тяжелый труд, в том числе и в эмоциональном плане. За почти четыре года в клубе Сергей Юрьевич приложил руку к созданию двух разных составов, один из которых стал чемпионом, а другой – остановился в шаге от золота», – сказал Жлоба.

На данный момент «Металлург» занимает 11-е место в таблице Востока.