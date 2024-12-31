Рендулич о нахождении в запасе СКА: «Полная хрень, просто не хотели ставить меня в состав, ничего не говорили. Счастлив, что могу снова играть в хоккей»

Борна Рендулич высказался о том, что мало играл за СКА в сезоне КХЛ.

В декабре перед дедлайном петербуржцы обменяли хорватского нападающего в «Металлург» на форварда Павла Акользина.

За СКА хоккеист сыграл 11 матчей в этом сезоне и набрал 4 (1+3) очка.

– Большую часть сезона в СКА вы провели в запасе. Что чувствовали?

– Полная хрень. Никто мне ничего про это не говорил. Они просто не хотели ставить меня в состав. Никто ничего не говорил и не объяснял причин этого.

Теперь я счастлив быть здесь, могу снова играть в хоккей.

– Как сложились ваши отношения с Романом Ротенбергом?

– Всё было превосходно, но я так и не узнал причину своего попадания в запас. Однако в итоге и СКА, и «Металлург » получили тех игроков, которых хотели.

– Были ли разговоры об обмене до перехода в «Металлург»?

– Да, месяц назад мне сообщили, что готовы к обмену, я был выведен из состава команды и тренировался отдельно. Занимался самостоятельно и готовился к трансферу.

Потом СКА лишился нескольких игроков, вызвал меня в основу, я подумал: хорошо, я наконец-то сыграю. Однако они все равно меня обменяли.

– Первые мысли после обмена в «Металлург»? Вы пополнили состав действующего чемпиона.

– Никогда не знаешь, что случится. Я был рад отправиться в хороший клуб. Здесь отличный коллектив, в который я теперь должен влиться, – сказал Борна Рендулич .