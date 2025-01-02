Кравчук об МЧМ-2025: «Не вижу прежнего ажиотажа, всем не хватает России. Когда мы играем, в Канаде не бывает полупустых трибун»
Турнир проходит в Оттаве с 26 декабря по 5 января, Россия отстранена от участия.
– Что бросилось в глаза в Оттаве?
– Хороший турнир – в плане конкурентности и непредсказуемости. В то же время не вижу прежнего ажиотажа – трибуны заполнены в основном лишь наполовину. Есть проблемы с атрибутикой турнира и всех команд, за исключением канадской. Мне, например, пока не удалось приобрести официальную шайбу турнира.
Для Северной Америки такое положение вещей – редкость. Обычно, с точки зрения бизнеса, молодежные чемпионаты, которые проводятся в Канаде и США – образцовые. Сейчас этого не видно, хотя, возможно, в плей-офф ситуация исправится.
– Чем объясните отсутствие ажиотажа в Оттаве?
– Говорил со многими коллегами, всем не хватает сборной России. Наши команды по традиции – главные раздражители для Канады и для других ведущих стран. Когда играет Россия, полупустых трибун в Канаде не бывает.
– Какие настроения в Северной Америке – Россию в ближайшее время могут вернуть на мировую арену?
– В Канаде и США в последнее время многое меняется, к власти приходят новые силы. Есть надежда, что в ближайшие месяцы многое может поменяться, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
МЧМ-2025. 1/4 финала. Швеция сыграет с Латвией, США – со Швейцарией, Финляндия против Словакии, Канада примет Чехию
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