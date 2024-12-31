Германия проиграла все 4 матча на МЧМ и сыграет против Казахстана или Швейцарии в матче на выбывание из элиты
Сборная Германии проиграла четвертый матч подряд на МЧМ.
Команда уступила сборной Латвии (3:4 ОТ) в игре группового этапа турнира.
Немецкая сборная набрала 1 балл в 4 матчах при разнице голов 8:20 и занимает 5-е место в группе A.
В матче за право остаться в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира Германия сыграет с проигравшим из пары Казахстан – Швейцария, которые начнут очный матч 31 декабря в 20:00 по московскому времени.
Добавим, что Германия играет в элите МЧМ с 2020 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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