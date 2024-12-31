Германия проиграла все 4 матча на МЧМ и сыграет против Казахстана или Швейцарии в матче на выбывание из элиты

Сборная Германии проиграла четвертый матч подряд на МЧМ.

Команда уступила сборной Латвии (3:4 ОТ) в игре группового этапа турнира.

Немецкая сборная набрала 1 балл в 4 матчах при разнице голов 8:20 и занимает 5-е место в группе A.

В матче за право остаться в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира Германия сыграет с проигравшим из пары Казахстан – Швейцария, которые начнут очный матч 31 декабря в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что Германия играет в элите МЧМ с 2020 года.