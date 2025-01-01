Давыдов об МЧМ-2025: «Даже когда нас закрыли железным занавесом, имеет смысл следить. Интересное соревнование, показывает уровень развития хоккея в странах»
Завтра и послезавтра на турнире будут сыграны четвертьфиналы.
«Я считаю, что даже в нынешних условиях, когда нас закрыли железным занавесом, нам имеет смысл внимательно следить за таким новогодним турниром, как молодежный чемпионат мира. Это очень интересное и о многом говорящее соревнование. Оно показывает уровень развития хоккея в той или иной стране.
В свое время в роли главного тренера молодежной сборной СССР мне посчастливилось выиграть три таких турнира. Причем с уникальными поколениями Вячеслава Фетисова, Сергея Макарова, Игоря Ларионова, а также многих великих динамовцев.
Наверное, самые яркие воспоминания – о чемпионате мира в Квебеке, когда наша сборная остановила канадцев во главе с Уэйном Гретцки.
У соперника была великолепная команда, но наша школа работала так, что мы не замечали даже самых талантливых канадцев. Не говоря уж о представителях других стран», – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
Канада сыграет с Чехией в 1/4 финала МЧМ-2025, Финляндия – со Словакией, США против Швейцарии. Казахстан и Германия проведут матч за место в высшем дивизионе
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