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Канада сыграет с Чехией в 1/4 финала МЧМ-2025, Финляндия – со Словакией, США против Швейцарии. Казахстан и Германия проведут матч за место в высшем дивизионе

Определились составы четвертьфиналов на МЧМ-2025.

2 января Швеция сыграет с Латвией, США встретятся со Швейцарией. На следующий день Финляндия проведет матч со Словакией, Канада – с Чехией.

В полуфиналах будет проведена повторная жеребьевка. Команда, получившая более высокий номер посева после группового раунда, сыграет со сборной с самым низким посевом.

Распределение команд после группового раунда выглядит следующим образом:

1. Швеция;

2. США;

3. Чехия;

4. Финляндия;

5. Канада;

6. Словакия;

7. Латвия;

8. Швейцария.

За право остаться в высшем дивизионе сыграют Казахстан и Германия. Матч состоится 2 января.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
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