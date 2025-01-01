Канада сыграет с Чехией в 1/4 финала МЧМ-2025, Финляндия – со Словакией, США против Швейцарии. Казахстан и Германия проведут матч за место в высшем дивизионе
Определились составы четвертьфиналов на МЧМ-2025.
2 января Швеция сыграет с Латвией, США встретятся со Швейцарией. На следующий день Финляндия проведет матч со Словакией, Канада – с Чехией.
В полуфиналах будет проведена повторная жеребьевка. Команда, получившая более высокий номер посева после группового раунда, сыграет со сборной с самым низким посевом.
Распределение команд после группового раунда выглядит следующим образом:
1. Швеция;
2. США;
3. Чехия;
4. Финляндия;
5. Канада;
6. Словакия;
7. Латвия;
8. Швейцария.
За право остаться в высшем дивизионе сыграют Казахстан и Германия. Матч состоится 2 января.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
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