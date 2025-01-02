Защитник «Рейнджерс» Джонс о попадании в запас: «Я понемногу гнию, это чертовски отстойно. Думаешь, что делаешь правильные вещи, а тебя продолжают убирать, убирать и убирать»
24-летний игрок провел в этом сезоне 26 матчей и набрал 8 (1+7) очков при полезности «плюс 2».
Джонс был постоянным хоккеистом основы до того, как «Рейнджерс» приобрели защитников Уилла Боргена и Урхо Вааканайнена. Он пропустил 5 из 6 последних игр команды.
«Это чертовски отстойно. Ты думаешь, что делаешь правильные вещи, а тебя просто продолжают убирать, убирать и убирать. Мне кажется, что я понемногу гнию.
Это тяжело. Это действительно чертовски тяжело. Ведь я не 32-летний игрок, сидящий на зарплате. Я хочу заработать свои деньги. Мне нужно играть.
Есть вещи, которые мне нужно улучшить, но я хочу быть парнем, который каждый вечер попадает в состав», – сказал защитник «Рейнджерс» Зак Джонс.
Какко о попадании в запас «Рейнджерс»: «Это простое решение – выбрать молодого и посадить его. Я не был худшим, все играют недостаточно хорошо»
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