Панарин набрал 109 очков за календарный 2024 год – это третий показатель в истории «Рейнджерс»
Артемий Панарин набрал больше 100 очков за календарный год.
Нападающий «Рейнджерс» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:5).
Российский форвард набрал 109 очков за календарный 2024 год. Это третий результат в истории клуба из Нью-Йорка.
В матче с «Пантерс» Панарин также достиг отметки в 500 набранных очков за «Рейнджерс» – это сделал это быстрее всех.
🗽 Панарин идет по очкам лучше Мессье! Но «Рейнджерс» все равно дико валятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Рейнджерс»
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