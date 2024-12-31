Панарин набрал 109 очков за календарный 2024 год – это третий показатель в истории «Рейнджерс»

Артемий Панарин набрал больше 100 очков за календарный год.

Нападающий «Рейнджерс» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:5).

Российский форвард набрал 109 очков за календарный 2024 год. Это третий результат в истории клуба из Нью-Йорка.

В матче с «Пантерс» Панарин также достиг отметки в 500 набранных очков за «Рейнджерс» – это сделал это быстрее всех.

🗽 Панарин идет по очкам лучше Мессье! Но «Рейнджерс» все равно дико валятся