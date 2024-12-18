  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Какко о попадании в запас «Рейнджерс»: «Это простое решение – выбрать молодого и посадить его. Я не был худшим, все играют недостаточно хорошо»
3

Какко о попадании в запас «Рейнджерс»: «Это простое решение – выбрать молодого и посадить его. Я не был худшим, все играют недостаточно хорошо»

Каапо Какко отреагировал на попадание в запас «Рейнджерс».

23-летний финский форвард по решению главного тренера Питера Лавиолетта не участвовал в матче против «Сент-Луиса» (2:3), который прошел в ночь с воскресенья на понедельник.

«Я был удивлен. Знаю, что тренер должен что-то делать, когда команда так часто проигрывает, но, по-моему, это простое решение – выбрать молодого парня и посадить его в запас.

Сейчас никто не играет достаточно хорошо. Я не слишком часто был на льду, когда нам забивали. Я не был худшим», – сказал нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко.

Финн вышел на игру против «Нэшвилла» (0:2) и за 10:14 на площадке получил «минус 1» в полезность. Всего на счету Какко 14 (4+10) очков в 30 матчах при полезности «плюс 9».

«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» (0:2) – 11-е поражение в 14 последних играх. Клуб впервые в сезоне не забил, Панарин пропустил 2-й матч подряд

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoРейнджерс
logoКХЛ
logoКаапо Какко
logoПитер Лавиолетт
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ выберет сборную лучших игроков 1-й четверти XXI века. В нее войдут 25 человек, вне зависимости от позиции
65вчера, 14:21
Дрегер о Какко: «В «Рейнджерс» ему никогда не было комфортно. Когда он выступает за свою страну, это совсем другой игрок. Просто зверь»
10вчера, 05:45
Худобин про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Заслужил. Он стабилен последние 6‑7 лет, статистика показывает. Потолок зарплат растет»
516 декабря, 15:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Валерий Карпин: «Занимался хоккеем в детстве – тренировки чуть ли не в 7 утра, рюкзак был больше меня. На футболе не так холодно и не надо ничего таскать с собой»
425 минут назад
КХЛ. «Трактор» сыграет с минским «Динамо», «Металлург» примет «Автомобилист», «Ак Барс» против «Салавата»
930 минут назад
Лайне с хет-триком, Кочетков и Улльмарк с шатаутами – звезды дня в НХЛ
54 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Чикаго», «Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу», «Питтсбург» одолел «Лос-Анджелес», «Монреаль» разгромил «Баффало»
213сегодня, 06:05
Лайне сделал 1-й хет-трик за «Монреаль», трижды забив «Баффало» в большинстве. У него 11 игр с 3+ голами в НХЛ – 3-е место среди финнов
19сегодня, 04:35Видео
Михеев набрал 1+1 с «Вашингтоном» и стал 1-й звездой матча. Он забил во 2-й игре подряд, отличившись в меньшинстве
17сегодня, 04:20Видео
«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» (0:2) – 11-е поражение в 14 последних играх. Клуб впервые в сезоне не забил, Панарин пропустил 2-й матч подряд
15сегодня, 03:58
«Баффало» был разгромлен «Монреалем» (1:6) – 11-е поражение подряд. «Сэйбрс» опустились на последнее место на Востоке
15сегодня, 03:46
Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче против «Айлендерс». У него 25 очков в 31 игре
1сегодня, 03:34Видео
Кочетков впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 32 броска «Айлендерс». У него 13 побед в 19 играх
5сегодня, 03:22
Ко всем новостям
Последние новости
Коваленко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 0+5 в 4 играх после обмена в «Сан-Хосе»
10 минут назад
Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом». У него 13 очков и «+16» в 31 игре
18 минут назад
Сорокин пропустил 4 шайбы в 3-й игре подряд. Он был заменен после 2-го периода матча с «Каролиной»
29 минут назад
Кросби остался без голов в 10 матчах подряд. У него 10 передач на отрезке, у «Питтсбурга» – 7 побед
142 минуты назад
Вратарь «Оттавы» Улльмарк сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков «Сиэтла». У него 6 побед подряд при 97,2% сэйвов на отрезке
5сегодня, 07:34
Селебрини набрал 1+1 в матче против «Виннипега» и сократил отставание от Мичкова в гонке бомбардиров среди новичков до 5 очков. По голам он догнал Матвея – у обоих по 11
4сегодня, 07:22
Столарц выбыл на 4-6 недель из-за травмы. Вратарю «Торонто» требуется операция на колене
1вчера, 22:02
Никитин об удалении Мельничука: «Шайба летела к нам на скамейку, Алексей ее ловил, чтобы никому не попало в лицо. Была рука за территорией лавки? Лайнсмен сказал – была, главный судья поверил»
1вчера, 21:32
Исаев одержал 100-ю победу в КХЛ – в матче против СКА. Вратарь провел 169 игр за «Локомотив» – 23 на ноль
3вчера, 21:03
Воробьев после 3:2 с «Куньлунем»: «У ЦСКА был день Максима сегодня, только они забивали. Следующая игра – дерби, это начало подготовки»
1вчера, 20:34
Рекомендуем