Какко о попадании в запас «Рейнджерс»: «Это простое решение – выбрать молодого и посадить его. Я не был худшим, все играют недостаточно хорошо»
23-летний финский форвард по решению главного тренера Питера Лавиолетта не участвовал в матче против «Сент-Луиса» (2:3), который прошел в ночь с воскресенья на понедельник.
«Я был удивлен. Знаю, что тренер должен что-то делать, когда команда так часто проигрывает, но, по-моему, это простое решение – выбрать молодого парня и посадить его в запас.
Сейчас никто не играет достаточно хорошо. Я не слишком часто был на льду, когда нам забивали. Я не был худшим», – сказал нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко.
Финн вышел на игру против «Нэшвилла» (0:2) и за 10:14 на площадке получил «минус 1» в полезность. Всего на счету Какко 14 (4+10) очков в 30 матчах при полезности «плюс 9».
«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» (0:2) – 11-е поражение в 14 последних играх. Клуб впервые в сезоне не забил, Панарин пропустил 2-й матч подряд
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