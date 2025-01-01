Шестеркин пропустит как минимум 3 матча из-за травмы верхней части тела. «Рейнджерс» вызвали Доминге из АХЛ

Игорь Шестеркин пропустит как минимум 3 матча из-за травмы верхней части тела.

«Рейнджерс » поместили 29-летнего вратаря в список травмированных, сообщает журналистка NY Post Молли Уокер.

Когда именно россиянин получил травму, не уточняется. Клуб из Нью-Йорка вызвал Луи Доминге из АХЛ в пару к Джонатану Куику .

Ближайшие матчи команда проведет 2 января (дома, соперник – «Бостон»), 4 января (в гостях, соперник – «Вашингтон») и 5 января (в гостях, соперник – «Чикаго»).

В текущем сезоне у Шестеркина 11 побед и 16 поражений в 27 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,10.

В декабре прошлого года Игорь подписал новый контракт с «Рейнджерс» на 8 лет и 92 миллиона долларов (кэпхит – 11,5 млн). Соглашение вступит в силу со следующего сезона.

«Рейнджерс» проиграли 4 матча подряд и 15 из последних 19. Клуб идет на последнем месте в дивизионе