Шестеркин пропустит как минимум 3 матча из-за травмы верхней части тела. «Рейнджерс» вызвали Доминге из АХЛ
«Рейнджерс» поместили 29-летнего вратаря в список травмированных, сообщает журналистка NY Post Молли Уокер.
Когда именно россиянин получил травму, не уточняется. Клуб из Нью-Йорка вызвал Луи Доминге из АХЛ в пару к Джонатану Куику.
Ближайшие матчи команда проведет 2 января (дома, соперник – «Бостон»), 4 января (в гостях, соперник – «Вашингтон») и 5 января (в гостях, соперник – «Чикаго»).
В текущем сезоне у Шестеркина 11 побед и 16 поражений в 27 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,10.
В декабре прошлого года Игорь подписал новый контракт с «Рейнджерс» на 8 лет и 92 миллиона долларов (кэпхит – 11,5 млн). Соглашение вступит в силу со следующего сезона.
«Рейнджерс» проиграли 4 матча подряд и 15 из последних 19. Клуб идет на последнем месте в дивизионе
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