Ротенберг поздравил с Новым годом: «Самое главное – здоровье и семейное благополучие. Желаю всем нам больших побед и веселого настроения!»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Новым годом.

«Самое главное – это здоровье и семейное благополучие.

И желаю всем нам больших побед и веселого настроения!» – сказал главный тренер «России 25», СКА и вице-президент ФХР Ротенберг.