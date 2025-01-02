  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг поздравил с Новым годом: «Самое главное – здоровье и семейное благополучие. Желаю всем нам больших побед и веселого настроения!»
9

Ротенберг поздравил с Новым годом: «Самое главное – здоровье и семейное благополучие. Желаю всем нам больших побед и веселого настроения!»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Новым годом.

«Самое главное – это здоровье и семейное благополучие.

И желаю всем нам больших побед и веселого настроения!» – сказал главный тренер «России 25», СКА и вице-президент ФХР Ротенберг.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
logoСКА
сборная России U25
logoФХР
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг поздравил с наступающим Новым годом: «Желаю научиться строить амбициозные планы и работать над воплощением дерзких идей. Не забывайте – без правильного окружения успех невозможен»
58вчера, 08:42
Роман Ротенберг: «Одно из важных личных событий 2024 года – 200 матчей в качестве главного тренера. Большая честь быть в четверке лидеров СКА по количеству матчей»
2330 декабря 2024, 20:15
Роман Ротенберг: «207,4 млн зрителей посмотрели матчи КПК в интернете, 13,3 млн человек следили по телевизору. Достижения невозможны без партнеров – хочется поблагодарить «Газпром» и Миллера»
10930 декабря 2024, 19:41
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Лос-Анджелес» сыграет с «Нью-Джерси» в единственном матче дня
1125 минут назад
Мэттьюс пропустит 6-й матч подряд. Форвард «Торонто» может вернуться на лед на выходных
1сегодня, 20:55
Маккиннон, Драйзайтль, Маркстрем – три звезды декабря в НХЛ
сегодня, 20:42
Брызгалов попал в символическую сборную «Аризоны» за последние 25 лет по версии НХЛ
9сегодня, 20:18Фото
Скворцов про Гимаева: «Наиличу должно было исполниться 70, но что-то пошло не так…»
36сегодня, 17:49Фото
Гретцки о Зимней классике: «Сказал игрокам «Сент-Луиса», что буду выбирать MVP, который получит машину. Шенн написал мне после 2-го периода: «Я хочу ее!»
9сегодня, 16:57
Жена Овечкина показала семейные фото у елки и поздравила с Новым годом: «Пусть он принесет много счастья и радости🎄🎉»
43сегодня, 15:59Фото
«Колорадо» в 4-й раз подряд одержал 50+ побед в регулярке за год. Это повторение рекорда НХЛ
7сегодня, 14:47
Полтапов о болельщиках: «В Нижнем Новгороде маленькая арена, когда народ орет – очень громко. У ЦСКА интеллигенты – поддержка есть, но люди спокойнее»
28сегодня, 14:05
Маккиннон набрал 143 очка в регулярках за 2024 год. Форвард «Колорадо» повторил достижение Гретцки, Лемье, Макдэвида и Ягра
11сегодня, 13:51
Ко всем новостям
Последние новости
Хатсон – лучший новичок декабря в НХЛ. У защитника «Монреаля» 2+11 в 14 играх
сегодня, 21:17
19-летний Чернышов хочет начать играть в январе. Проспекту «Сан-Хосе» в августе прооперировали плечо
1сегодня, 15:03
Ирина Роднина: «Овечкин играет в свое удовольствие, а не гонится за Гретцки. Наверняка он еще что-то выиграет, главное – вернуться в боевой строй после травмы»
10сегодня, 14:27
Форвард «Адмирала» Старков: «Когда мы дома обыграли СКА, я был счастлив. С ними интересно соперничать, хоккеисты мне понравились»
сегодня, 13:37
Андрей Назаров: «У нас очень много недругов, но еще больше друзей и союзников. Мы обязательно пройдем этот год единой семьей. Победа будет за нами»
11сегодня, 12:11
«Пока Астана считает себя пупом земли, ничего хорошего не будет. Только дружба, родственность и помощь друг другу принесет результаты». Петухов о казахстанском хоккее
сегодня, 11:16
Кросби о том, что побил рекорд Лемье по передачам в «Питтсбурге»: «Ему понадобилось игр на 400 меньше. У меня была небольшая фора»
2сегодня, 10:40
Давыдов об МЧМ-2025: «Даже когда нас закрыли железным занавесом, имеет смысл следить. Интересное соревнование, показывает уровень развития хоккея в странах»
2сегодня, 09:31
Фаулер провел 1000-ю игру в НХЛ – юбилей выпал на Зимнюю классику. Защитник «Сент-Луиса» дважды забил «Чикаго» и стал 1-й звездой матча
1сегодня, 06:45
Георгиев пропустил 4 шайбы от «Филадельфии». У него 1 победа и 4 поражения в 5 играх за «Сан-Хосе» при 86,9% сэйвов и КН 4,08
8сегодня, 06:35
Рекомендуем