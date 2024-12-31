Ротенберг поздравил с наступающим Новым годом: «Желаю научиться строить амбициозные планы и работать над воплощением дерзких идей. Не забывайте – без правильного окружения успех невозможен»
«В конце декабря принято оглядываться на уходящий год. Приятно вспоминать победы, полезно анализировать неудачи.
Но важно не забывать о самом главном: Новый год – это не только время подводить итоги, но и возможность для нового старта, новых целей и новых свершений.
В спорте, в профессии, в жизни – желаю каждому научиться строить амбициозные планы и работать над воплощением самых дерзких идей, научиться преодолевать себя и самые сложные преграды. Трудиться каждый день, извлекать правильные уроки из ошибок, а в конце получать заслуженную награду.
Не забывайте, что без правильного окружения успех невозможен. Хочу поблагодарить всех, кто был со мной, с командой, с клубом, со сборной в 2024-м.
Кто поддерживал наши проекты, помогал в ежедневных трудах, приходил на трибуны и гнал нас в атаку. Мы приложим максимум усилий, чтобы и дальше оправдывать ваше доверие.
Пусть 2025-й принесет всем большие свершения и множество ярких моментов. С Новым годом!» – написал главный тренер СКА, «России 25» и вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
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