«Колорадо» в 4-й раз подряд одержал 50+ побед в регулярке за год. Это повторение рекорда НХЛ
«Колорадо» одержал 50 побед за год в регулярном чемпионате НХЛ.
Это достижение было установлено клубом в 2024-м. Команда добирается до этого показателя четвертый календарный год подряд (2021-2024).
«Эвеланш» повторили лучший результат в истории НХЛ по продолжительности такой серии («Эдмонтон» с 1983 по 1986, «Монреаль» с 1975 по 1978).
Отметим, что «Колорадо» – единственный клуб лиги, чья действующая серия длится дольше одного года.
Маккиннон набрал 143 очка в регулярках за 2024 год. Форвард «Колорадо» повторил достижение Гретцки, Лемье, Макдэвида и Ягра
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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