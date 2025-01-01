«Колорадо» в 4-й раз подряд одержал 50+ побед в регулярке за год. Это повторение рекорда НХЛ

«Колорадо» одержал 50 побед за год в регулярном чемпионате НХЛ.

Это достижение было установлено клубом в 2024-м. Команда добирается до этого показателя четвертый календарный год подряд (2021-2024).

«Эвеланш» повторили лучший результат в истории НХЛ по продолжительности такой серии («Эдмонтон » с 1983 по 1986, «Монреаль » с 1975 по 1978).

Отметим, что «Колорадо » – единственный клуб лиги, чья действующая серия длится дольше одного года.

Маккиннон набрал 143 очка в регулярках за 2024 год. Форвард «Колорадо» повторил достижение Гретцки, Лемье, Макдэвида и Ягра