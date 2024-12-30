Макдэвид – лучший центрфорвард НХЛ по версии Daily Faceoff. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Барков – 4-й, Мэттьюс – 5-й

Коннор Макдэвид возглавил рейтинг лучших центрфорвардов в НХЛ.

Daily Faceoff составил рейтинг из пяти лучших центральных нападающих в НХЛ. Список возглавил Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

Рейтинг выглядит следующим образом:

5. Остон Мэттьюс («Торонто »);

4. Александр Барков («Флорида »);

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо »);

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон »).

Достойны упоминания: Сидни Кросби («Питтсбург »), Джек Айкел («Вегас»), Брэйден Пойнт («Тампа»).