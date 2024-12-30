Макдэвид – лучший центрфорвард НХЛ по версии Daily Faceoff. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Барков – 4-й, Мэттьюс – 5-й
Коннор Макдэвид возглавил рейтинг лучших центрфорвардов в НХЛ.
Daily Faceoff составил рейтинг из пяти лучших центральных нападающих в НХЛ. Список возглавил Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».
Рейтинг выглядит следующим образом:
5. Остон Мэттьюс («Торонто»);
4. Александр Барков («Флорида»);
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
Достойны упоминания: Сидни Кросби («Питтсбург»), Джек Айкел («Вегас»), Брэйден Пойнт («Тампа»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
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