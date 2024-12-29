Генменеджер «Колорадо» о контракте Блэквуда на 5 лет и 26,25 млн долларов: «Он хорошо влился в игру и прекрасно вписался в раздевалку. Мы рады заключить сделку»

Генменеджер «Колорадо» высказался о новом контракте Маккензи Блэквуда.

Ранее 28-летний голкипер подписал соглашение на 5 лет и 26,25 миллиона долларов. Средняя годовая зарплата (кэпхит) Блэквуда составит 5,25 миллиона.

Напомним, по ходу сезона вратарь перешел в «Колорадо» из «Сан-Хосе». За пять матчей в составе нового клуба он одержал 4 победы, отражая 94% бросков при коэффициенте надежности 1,82.

«Когда мы приобрели Маккензи несколько недель назад, мы хотели дать ему возможность акклиматизироваться в новом городе и в команде, а затем связаться с его представителями.

Мы очень рады заключить эту сделку. Маккензи с каждым годом становится все лучше и лучше, и он отлично справился с первыми стартами в «Колорадо».

Он крупный, атлетичный вратарь, который еще молод и продолжает расти. Стилистически он очень хорошо влился в нашу игру и прекрасно вписался в раздевалку», – сказал генеральный менеджер «Колорадо » Крис Макфарленд .