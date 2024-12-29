«Колорадо» выменял Пярссинена и драфт-пик 7-го раунда у «Нэшвилла», отдав Павела и пик 3-го раунда

«Колорадо» выменял форварда Юусо Пярссинена у «Нэшвилла».

«Предаторс» получили в сделке форварда Ондржея Павела и выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2027.

«Эвеланш» также достался выбор в 7-м раунде драфта-2026.

23-летний Пярссинен в текущем сезоне провел 15 матчей в НХЛ за «Предаторс» и набрал 5 (2+3) очков. Всего в лиге у финна, выбранного клубом из Теннесси в 7-м раунде драфта-2019 под общим 210-м номером, 104 игры и 42 (16+26) балла.

Перед текущим сезоном клуб подписал с ним односторонний контракт на год и 775 тысяч долларов.

24-летний Павел в текущем сезоне набрал 2 (0+2) очка в 14 играх в АХЛ за «Колорадо Иглс». В прошлом сезоне чех дебютировал в НХЛ, сыграв 2 матча за «Эвеланш». У него действует последний год двустороннего контракта.