Маккиннон набрал 143 очка в регулярках за 2024 год. Форвард «Колорадо» повторил достижение Гретцки, Лемье, Макдэвида и Ягра
Нэтан Маккиннон повторил достижение Уэйна Гретцки и еще трех игроков НХЛ.
В матче против «Виннипега» (5:2) форвард «Колорадо» сделал голевую передачу. В календарном 2024 году на его счету стало 143 (46+97) очка за 83 игры в регулярных чемпионатах.
Маккиннон стал пятым хоккеистом за последние 35 лет, который добирался до такого результата. Ранее это делали Коннор Макдэвид (2022 и 2021 год), Яромир Ягр (1999 и 1995), Марио Лемье (1992 и 1989) и Уэйн Гретцки (1991 и 1989).
В нынешнем сезоне канадец лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 61 (14+47) очко в 38 матчах.
Макдэвид набрал 180 очков в 2024-м. Только у Гретцки и Лемье было больше баллов за календарный год
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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