Борна Рендулич: «В последние 3-4 месяца в СКА думал закончить с хоккеем. Я был крайне депрессивен, пришлось пережить много дерьма. Никто не объяснял, почему я в запасе»

Борна Рендулич рассказал о депрессии, которую он пережил в СКА.

В октябре 2023 года армейцы выменяли хорватского форварда из «Сочи». В том чемпионате он провел 51 матч и набрал 27 (11+16) очков. В текущем сезоне на счету Рендулича 11 матчей за СКА и 1+3 очка при среднем игровом времени 9:27.

23 декабря 2024-го СКА отдал 32-летнего нападающего в «Металлург» за Павла Акользина.

– Как вы переживали ситуацию, когда практически не играли в СКА?

– Это было очень тяжело. Поначалу, когда я две-три недели не выходил на лед, думал про себя: «Хорошо, нужно сосредоточиться на себе, чтобы стать лучше». А затем до меня дошло, что я в принципе не буду здесь играть.

Ведь мне же никто не объяснял, почему я остаюсь в запасе. Очень тяжело – не выходить на лед два с половиной месяца, ведь я приезжал в СКА для того, чтобы играть в хоккей.

Я же знал, что я – хороший игрок и могу помочь команде. Ни о ком не говорил плохо, но... Знаете, последние три-четыре месяца, что я был в СКА, я думал о том, чтобы закончить с хоккеем.

– Реально?

– Да, так и есть. Я был крайне депрессивен. Мне просто хотелось играть, но меня не включали в состав. В общем, мне пришлось пережить много дерьма в этом сезоне. Но сейчас это все позади.

Я в другой команде, и мне нужно двигаться вперед, – сказал форвард «Металлурга » Борна Рендулич .

Рендулич о Ротенберге: «Не хочу оценивать его тренерские качества, меня это больше не заботит. Замечательный человек, он был очень приветлив со мной»