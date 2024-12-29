Юрзинов о Демидове: «Его прогресс – заслуга тренеров СКА и Кузнецова. Дебютант как губка впитывает опыт Евгения. Такие связки надо находить в каждой команде»

Владимир Юрзинов высказался о прогрессе форварда СКА Ивана Демидова.

– Вы еще летом отмечали новичка СКА Ивана Демидова, и он уже забил 10 голов и набрал 27 очков – в 38 матчах чемпионата.

– Прогресс Демидова – заслуга тренерского штаба СКА, а также Евгения Кузнецова .

Это давняя традиция советского хоккея – формировать связку «ветеран – новичок», великих примеров – десятки. В СКА этой традиции следуют – и 19-летний дебютант как губка впитывает опыт Кузнецова, учится глубоко понимать хоккей.

Одна из задач нашего хоккея – находить такие связки в каждой команде. Тогда стремительное развитие хоккейной школы нам гарантировано.

Но для этого нам надо ценить своих ветеранов, передающих опыт, – например, Шипачева , Радулова . К сожалению, не всегда это получается. Мне трудно объяснить, почему тот же Кузнецов чуть ли не лидирует с одной стороны по штрафам, а с другой – по полученным травмам.

Как такое может быть? Правильно ли работает консерватория – или нужно что-то подправить? – задался вопросом консультант СКА и бывший тренер сборной СССР.