Разин после 2:1 с «Автомобилистом»: «Хорошая игра, можно с шахматами сравнить. Рендулич – мастерюга. Баллоны ждут его, хочется, чтобы он подтянул физику»
Магнитогорский клуб одержал победу (2:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра. Можно с шахматами сравнить. Каждый ждал ошибки соперника. Хотя моменты были – и в первом, и во втором периоде. Если бы кто‑то забил, то игра раскрылась бы.
А так вратари хорошо играли, подчищали. В середине третьего периода допустили ошибку, но удачно отыгрались. Равная игра, все закономерно определили буллиты.
– Как оцените дебют Рендулича?
– Видно, что необычный хоккеист. Мастерюга, как говорится. Но пока в очень слабом функциональном состоянии. Поэтому баллоны его ждут. Надеемся, что он подтянет свои физические кондиции.
– В какой роли рассматриваете?
– Он явно не силовой форвард. Брали его как праворукого под большинство, что он сегодня и доказал, отдав зряче пас. Примерно в этой роли и видим.
Но современный хоккеист должен уметь играть и в обороне, и в нападении. Хочется, чтобы он подтянул физику, – сказал Разин.
Андрей Разин: «После утренней тренировки с баллонами выхожу, а автобуса нет: игроки уехали. Думали, я на вечернюю не успею, и ее отменят. Я им отомстил – утром опять были баллоны»
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