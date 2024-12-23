Андрей Разин: «Металлург» опять подарил очки «Авангарду». Мы играли лучше во всех матчах с ними в сезоне»
Уральцы выиграли 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ, перебросав соперника со счетом 52:20.
– Была последняя домашняя игра в году, хотели обрадовать болельщиков. Думаю, удалось.
Сценарий с «Авангардом» одинаковый в последних трех играх. Наше преимущество превращается в нечто среднее, и игра переходит в овертайм.
Хорошо, что взяли второе очко. Опять подарили [очки] «Авангарду». Не в обиду им, у них хорошая команда, но все матчи с ними мы играли лучше. Сегодня нам повезло, что победили.
– Такие разные матчи с «Автомобилистом» и «Авангардом», особенно по броскам. Что, кроме Серебрякова, привело к такой низкой реализации?
– Сами не забивали. Паливко не попал в пустые. Невезение еще.
– Почему нет Уилсона?
– Небольшое повреждение. У нас сейчас каждый на счету, лишний раз перегружать не будем, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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