Андрей Разин: «Металлург» опять подарил очки «Авангарду». Мы играли лучше во всех матчах с ними в сезоне»

Андрей Разин считает, что «Металлург» подарил очки «Авангарду».

Уральцы выиграли 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ , перебросав соперника со счетом 52:20.

– Была последняя домашняя игра в году, хотели обрадовать болельщиков. Думаю, удалось.

Сценарий с «Авангардом » одинаковый в последних трех играх. Наше преимущество превращается в нечто среднее, и игра переходит в овертайм.

Хорошо, что взяли второе очко. Опять подарили [очки] «Авангарду». Не в обиду им, у них хорошая команда, но все матчи с ними мы играли лучше. Сегодня нам повезло, что победили.

– Такие разные матчи с «Автомобилистом» и «Авангардом», особенно по броскам. Что, кроме Серебрякова, привело к такой низкой реализации?

– Сами не забивали. Паливко не попал в пустые. Невезение еще.

– Почему нет Уилсона?

– Небольшое повреждение. У нас сейчас каждый на счету, лишний раз перегружать не будем, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .