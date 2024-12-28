У «Металлурга» 4 победы подряд. Команда Разина – 4-я на Востоке

«Металлург» одержал 4-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Автомобилист» (2:1 Б) на выезде.

Таким образом, «Металлург » набрал 48 очков в 40 играх и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.

«Автомобилист » проиграл 7 из 9 последних матчей. Команда Николая Заварухина идет 5-й на Востоке с 47 баллами в 38 матчах.