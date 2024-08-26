Андрей Разин: «После утренней тренировки с баллонами выхожу, а автобуса нет: игроки уехали. Думали, я на вечернюю не успею, и ее отменят. Я им отомстил – утром опять были баллоны»

Андрей Разин рассказал о тренировках «Металлурга» с баллонами.

Главный тренер клуба высказался на праздновании дня болельщика в Магнитогорске.

«Привет, Магнитка! Соскучились по хоккею? Ребята тоже соскучились, потому что устали тренироваться.

Недавно у нас такой случай был после одной из утренних тренировок с баллонами. Я выхожу, а нашего автобуса нет: хоккеисты уехали. Хорошо, что со мной был. Мы с ним на такси сели и доехали.

Игроки думали, что я не успею на вечернюю тренировку, и ее отменят. Но я приехал, и тренировка состоялась. Но я им отомстил, сегодня утром опять были баллоны.

Конечно, все это шутки. И все хоккеисты думают только об одном, о Кубке. Поэтому приходите на хоккей. Мы сделаем все, чтобы повторить прошлогодний успех», – сказал главный тренер « » .