Андрей Разин: «После утренней тренировки с баллонами выхожу, а автобуса нет: игроки уехали. Думали, я на вечернюю не успею, и ее отменят. Я им отомстил – утром опять были баллоны»
Андрей Разин рассказал о тренировках «Металлурга» с баллонами.
Главный тренер клуба высказался на праздновании дня болельщика в Магнитогорске.
«Привет, Магнитка! Соскучились по хоккею? Ребята тоже соскучились, потому что устали тренироваться.
Недавно у нас такой случай был после одной из утренних тренировок с баллонами. Я выхожу, а нашего автобуса нет: хоккеисты уехали. Хорошо, что со мной Денис Зернов был. Мы с ним на такси сели и доехали.
Игроки думали, что я не успею на вечернюю тренировку, и ее отменят. Но я приехал, и тренировка состоялась. Но я им отомстил, сегодня утром опять были баллоны.
Конечно, все это шутки. И все хоккеисты думают только об одном, о Кубке. Поэтому приходите на хоккей. Мы сделаем все, чтобы повторить прошлогодний успех», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.