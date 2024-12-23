Разин о переходе Рендулича из СКА: «Команда – это механизм, в который надо вливать свежую кровь. Акользин немного не в своей тарелке – обмен пойдет ему на пользу»

Андрей Разин прокомментировал обмен «Металлурга» и СКА.

«Металлург» выменял форварда Борну Рендулича из СКА, отдав нападающего Павла Акользина.

– По обмену Рендулич – Акользин есть вопрос. Нет опасений, что такого духовитого, габаритного нападающего может не хватить? Который, в случае чего, если в плей-офф будет жарко, и соперник будет бить на пятаке, он может дать сдачи и постоять за партнеров.

– Любые обмены, взять Коростелева, Кошелева, взять Пашу Акользина... Частичку команды мы теряем и этих людей жалко, но команда – это механизм, в который надо вливать свежую кровь.

Как раз эти обмены, со всеми политическими моментами, просто так взять иностранца – практически нереально. Хочется сделать такие телодвижения, чтобы команду как-то встряхнуть, что-то новое привнести.

Пашку жалко. В прошлом году у него ведущая роль была, в этом году немного не в своей тарелке. Мне кажется, ему на пользу этот обмен пойдет.

А то, что в плей-офф нет духовитого хоккеиста... Мы играем в хоккей, у нас не бокс, не регби. В хоккей играют по правилам хоккея.

Конечно, драки это неотъемлемая часть хоккея, у нас есть люди, которые могут за себя постоять, нас не запугаешь, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .