«Сибирь» выиграла 3 матча подряд после 2 поражений и идет 9-й на Востоке
«Сибирь» выиграла 3-й матч подряд.
Сегодня был обыгран «Адмирал» со счетом 1:0 в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. До этого была еще одна победа над «Адмиралом», а также был обыгран «Барыс».
«Сибирь» выиграла три матча подряд после серии из двух поражений.
На данный момент «Сибирь» идет на 9-м месте в Восточной конференции, вне зоны плей-офф, набрав 35 очков.
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