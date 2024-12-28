«Сибирь» выиграла 3 матча подряд после 2 поражений и идет 9-й на Востоке

«Сибирь» выиграла 3-й матч подряд.

Сегодня был обыгран «Адмирал» со счетом 1:0 в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. До этого была еще одна победа над «Адмиралом», а также был обыгран «Барыс».

«Сибирь» выиграла три матча подряд после серии из двух поражений.

На данный момент «Сибирь» идет на 9-м месте в Восточной конференции, вне зоны плей-офф, набрав 35 очков.