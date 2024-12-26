Епанчинцев после 2:0 с «Барысом»: «Костин держал «Сибирь» в игре, заслужил игру на ноль. Тяжелый календарь, большие паузы выбивали нас, двигаемся дальше»

Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Барысом».

«Сибирь » выиграла со счетом 2:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Хороший и равный матч. Важный момент был в третьем периоде, когда в первые десять минут соперник сыграл более активнее, наш вратарь держал команду в игре, выдержали этот натиск, Костин заслужил эту игру на ноль.

Нашли те моменты, в которые забили два гола. Первая шайба с наброса, вторая – с добивания. Поборолись за шайбу, чего нам не хватало в предыдущих матчах.

– Можно сказать, что первые два периода вы терпели, а потом использовали свои моменты?

– Согласен, что два периода равные были, но в третьем периоде соперник активнее сыграл, пришлось еще строже сыграть.

– В последних матчах у команды был спад, с чем это связано?

– Это наши внутренние проблемы, которые мы прекрасно понимаем. Где-то тяжелый календарь, а где-то наоборот, большие паузы, которые выбивали нас. Была у нас и удачная серия, но это уже история. Мы двигаемся дальше и стараемся каждую игру.

– Ваши пожелания казахстанским любителям хоккея?

– Свою тренерскую карьеру я начинал в Казахстане. Очень приятно здесь находиться, желаю всем болельщикам здоровья и чистого неба в наше тяжелое время, это самое главное, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев .