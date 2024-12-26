Епанчинцев после 2:0 с «Барысом»: «Костин держал «Сибирь» в игре, заслужил игру на ноль. Тяжелый календарь, большие паузы выбивали нас, двигаемся дальше»
«Сибирь» выиграла со счетом 2:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хороший и равный матч. Важный момент был в третьем периоде, когда в первые десять минут соперник сыграл более активнее, наш вратарь держал команду в игре, выдержали этот натиск, Костин заслужил эту игру на ноль.
Нашли те моменты, в которые забили два гола. Первая шайба с наброса, вторая – с добивания. Поборолись за шайбу, чего нам не хватало в предыдущих матчах.
– Можно сказать, что первые два периода вы терпели, а потом использовали свои моменты?
– Согласен, что два периода равные были, но в третьем периоде соперник активнее сыграл, пришлось еще строже сыграть.
– В последних матчах у команды был спад, с чем это связано?
– Это наши внутренние проблемы, которые мы прекрасно понимаем. Где-то тяжелый календарь, а где-то наоборот, большие паузы, которые выбивали нас. Была у нас и удачная серия, но это уже история. Мы двигаемся дальше и стараемся каждую игру.
– Ваши пожелания казахстанским любителям хоккея?
– Свою тренерскую карьеру я начинал в Казахстане. Очень приятно здесь находиться, желаю всем болельщикам здоровья и чистого неба в наше тяжелое время, это самое главное, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий