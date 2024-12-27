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  • Мамбеталиев о 0:2 с «Сибирью»: «Удача отвернулась от «Барыса», были выходы в ноль, были штанги – не забили. Все придет, на поражениях учатся»
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Мамбеталиев о 0:2 с «Сибирью»: «Удача отвернулась от «Барыса», были выходы в ноль, были штанги – не забили. Все придет, на поражениях учатся»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев подвел итоги игры с «Сибирью».

Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– По матчу скажу, что ребята хорошо играли. Создавали хорошие моменты, понимали, что от них требуют. Последние три-четыре минуты – пропустили этот гол на добивании.

И потом уже второй гол – наш защитник стал ловить, и от него залетела шайба. Чуть-чуть удача отвернулась, были выходы в ноль, были штанги – не забили. Но я думаю, все придет. Радует то, что парни, особенно наша молодежь, растут, создают хороший темп в игре.

Даже по броскам они опережают многих, кто постарше. А так, в принципе, игра неплохая была. Проиграли, но на поражениях учатся. Сделаем выводы, будем играть более строго у себя в зоне.

Когда вернется на лед Роман Старченко?

– Ему сделали операцию, и прошло уже три недели, он уже рвется в бой. Начал кататься. Как будет готов, так войдет. Ему сказали – четыре недели, но он хочет раньше войти. Мы просим, чтобы он не спешил, а именно вылечился до конца. Начинает с нами потихонечку тренироваться.

– «Барыс» уезжает на две игры, потом возвращается домой, и следующий матч будет 5 января. Вы уже определились с графиком до первой игры в Новом Году?

– Мы 31-го прилетаем утром, парни отметят Новый год. Первого числа побудут дома, и второго января мы начинаем уже работать.

– Очень много вопросов по Алихану Асетову, про его приглашение в «Амур». Какое решение принял Алихан? Были ли у вас с ним разговор?

– Я с ним не разговаривал. Вообще в первый раз от вас слышал, что его в «Амур» его зовут. Я думаю, что лучше играть дома, получать именно много игровой практики. Он сейчас пересмотрел свое отношение к работе и к игре, и в быту, готовится сейчас серьезно.

Я думаю, надо молодым ребятам на него посмотреть. Также бы готовились, также бы росли. Я думаю, он наберет хорошую форму, – сказал тренер «Барыса».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Барыса»
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