Колби Уильямс вспомнил, как пил пиво с Овечкиным на командных обедах «Вашингтона»: «Мне нравилась та атмосфера. Ови – прекрасный партнер по команде. Его карьера сама за себя говорит»

Колби Уильямс вспомнил, как пил пиво с Александром Овечкиным.

«Не знаю, насколько подробно я могу рассказывать об этом. У нас было много совместных тренировочных кемпов, подготовок. И у нас часто были командные обеды, где мы могли попить пива. Мы с ребятами с удовольствием составляли компанию Ови. Мне нравилась та командная атмосфера.

Ови – отличный парень и прекрасный партнер по команде. Его карьера сама за себя говорит. Он многого добился в «Вашингтоне». Сейчас весь мир смотрит на его погоню за Гретцки», – сказал защитник ЦСКА.

Напомним, Уильямс с 2016 по 2020 год выступал за фарм-клуб «Вашингтона» – «Херши Беарс».