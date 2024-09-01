Воробьев о 4:3 со «Спартаком»: «Сложная игра. Они лучше двигались, поэтому пришлось много работать, обороняться. Рад, что мы победили»

Илья Воробьев высказался после игры со «Спартаком» (4:3 Б) на Кубке мэра Москвы

Защитник ЦСКА Колби Уильямс травмировал руку в драке с Вениамином Королевым.

– Сложная игра. «Спартак » лучше двигался, чем мы, поэтому пришлось много работать, обороняться. Рад, что мы победили.

– Насколько серьезная травма у Колби Уильямса?

– Не могу сказать, он поехал по врачам, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.