Воробьев о 4:3 со «Спартаком»: «Сложная игра. Они лучше двигались, поэтому пришлось много работать, обороняться. Рад, что мы победили»
Илья Воробьев высказался после игры со «Спартаком» (4:3 Б) на Кубке мэра Москвы
Защитник ЦСКА Колби Уильямс травмировал руку в драке с Вениамином Королевым.
– Сложная игра. «Спартак» лучше двигался, чем мы, поэтому пришлось много работать, обороняться. Рад, что мы победили.
– Насколько серьезная травма у Колби Уильямса?
– Не могу сказать, он поехал по врачам, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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