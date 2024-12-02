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  • Уильямс о 3:1 с «Барысом»: «Приятно, что мы не удалялись, нам нужно было это подчистить. Мы должны показывать хоккей, свойственный ЦСКА»
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Уильямс о 3:1 с «Барысом»: «Приятно, что мы не удалялись, нам нужно было это подчистить. Мы должны показывать хоккей, свойственный ЦСКА»

Колби Уильямс высказался о победе ЦСКА над «Барысом» (3:1).

«Хорошая игра, мы много владели шайбой. Здорово, что получилось реализовать свои моменты. Мы должны выигрывать такие матчи и показывать хоккей, свойственный ЦСКА.

Перед матчем мы говорили о том, что крайне важно сыграть дисциплинированно. Мы много удалялись в последних матчах, особенно в игре с «Динамо». Нужно было это подчистить. Частые удаления вредят команде, особенно в плей-офф. Было приятно, что мы сегодня не удалялись. Постараемся продолжить в том же духе.

Мы хотим играть с шайбой, быстро прессинговать соперника в средней зоне и зоне атаки, отбирать у него шайбу. Нужно продолжать так играть», – сказал защитник московского клуба после матча Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoБарыс
logoЦСКА
logoКолби Уильямс
logoКХЛ
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