Уильямс о 3:1 с «Барысом»: «Приятно, что мы не удалялись, нам нужно было это подчистить. Мы должны показывать хоккей, свойственный ЦСКА»

Колби Уильямс высказался о победе ЦСКА над «Барысом» (3:1).

«Хорошая игра, мы много владели шайбой. Здорово, что получилось реализовать свои моменты. Мы должны выигрывать такие матчи и показывать хоккей, свойственный ЦСКА .

Перед матчем мы говорили о том, что крайне важно сыграть дисциплинированно. Мы много удалялись в последних матчах, особенно в игре с «Динамо». Нужно было это подчистить. Частые удаления вредят команде, особенно в плей-офф. Было приятно, что мы сегодня не удалялись. Постараемся продолжить в том же духе.

Мы хотим играть с шайбой, быстро прессинговать соперника в средней зоне и зоне атаки, отбирать у него шайбу. Нужно продолжать так играть», – сказал защитник московского клуба после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.