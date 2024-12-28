Минское «Динамо» переподписало контракт с Дюбе
Минское «Динамо» переподписало контракт с нападающим Диллоном Дюбе.
В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 26-летний форвард набрал 9 (3+6) очков в 27 встречах при показателе полезности «-10».
Дюбе ранее был самым высокооплачиваемым игроком минского «Динамо» с зарплатой 55 миллионов рублей в год.
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