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Квартальнов о том, будет ли ждать поздравления с 900-м матчем от КХЛ: «Пусть отмечают хоккеистов, которые играют, потом и кровью это делают. С ними надо устраивать шоу»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (4:1).

– Доволен победой. Непростая игра. Похожа на предыдущую с «Металлургом». Но тут забили. И здорово, что вымучили гол «5 на 4». В этом компоненте есть большой потенциал. Надо это делать.

Минус – позволили сопернику вернуться игру. Здорово, что Роб [Хэмилтон] забил при игре «4 на 5». Это позитивно сказалось на команде.

– После прошлой игры вы сказали, что молодежь не давала энергии. Сегодня Бориков, Липский, Сотишвили сделали ассисты.

– У нас сегодня было шесть защитников. И так получилось, что Бориков и Липский вывели Рому [Горбунова] один на один с вратарем. Из простой ситуации сделали гол. Молодцы! Плюс правильно работали клюшками.

– Что скажете про связку ДюбеАнас. Как будто они подстраховывают друг друга. Из-за этого теряется качество обоих.

– Много моментов, где мы хотим улучшить игру. Да, это есть. Может, не подстраховка, а топтание на месте. Но я понимаю, что это игроки высокого уровня. Надо чуть-чуть потерпеть. Большой потенциал у ребят. И другие ребята должны улучать свою игру.

– «Барыс» – следующий соперник. Там сложный период. Там отказались от легионеров. Есть ли у «Динамо» желание кого-то из них подписать?

– Нам бы свои проблемы решать. Везде тяжело. У нас хорошая команда. Есть глубина состава. Если будет хороший хоккеист, будем смотреть. Это вопрос руководству. Пока об этом не думал.

– Следующий матч станет 900-м для вас в роли главного тренера в КХЛ. Будете следить за тем, чтобы вас поздравила лига?

– Не думал об этом. Мне только сегодня об этом сказал директор Артем Игоревич. Пусть отмечают хоккеистов, которые играют и потом, кровью это делают. С ними надо устраивать шоу, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт минского «Динамо»
logoНефтехимик
logoДмитрий Квартальнов
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoДиллон Дюбе
logoРоман Горбунов
logoСэм Анас
logoДаниил Липский
logoРоберт Хэмилтон
logoЕгор Бориков
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