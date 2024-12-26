«Динамо» Минск может расторгнуть контракт с Дюбе. Зарплата канадца – 55 млн рублей за сезон

«Динамо» Минск может расторгнуть контракт с Диллоном Дюбе.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По их данным, 26-летний форвард является самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой 55 миллионов рублей в год.

В нынешнем сезоне Дюбе провел 27 матчей и набрал 9 (3+6) очков при полезности «минус 10».

Напомним, что хоккеист – один из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуализированном насилии, как и еще четыре его партнера.