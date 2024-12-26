«Динамо» Минск может расторгнуть контракт с Дюбе. Зарплата канадца – 55 млн рублей за сезон
«Динамо» Минск может расторгнуть контракт с Диллоном Дюбе.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По их данным, 26-летний форвард является самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой 55 миллионов рублей в год.
В нынешнем сезоне Дюбе провел 27 матчей и набрал 9 (3+6) очков при полезности «минус 10».
Напомним, что хоккеист – один из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуализированном насилии, как и еще четыре его партнера.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем