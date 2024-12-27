Ротенберг и тренерский штаб СКА в смокингах провели игру с «Сочи»
Тренерский штаб и персонал СКА провел игру против «Сочи» в смокингах.
Соответствующее фото после игры выложил главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг.
Напомним, СКА победил «Сочи» (5:4) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 2:4 в 3-м периоде.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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