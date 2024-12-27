Ротенберг и тренерский штаб СКА в смокингах провели игру с «Сочи»

Тренерский штаб и персонал СКА провел игру против «Сочи» в смокингах.

Соответствующее фото после игры выложил главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг. Напомним, СКА победил «Сочи» (5:4) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 2:4 в 3-м периоде.