Ротенберг о переходе Юдина из «Ак Барса»: «При другом тренере он вынужденно покинул Петербург. Я всегда был за то, чтобы Дмитрий выступал за СКА»
В результате сделки клуб из Санкт-Петербурга отдал Степана Фальковского. Юдин уже играл за СКА с 2013 по 2017 год.
«Мы провели важный трансфер – в СКА возвращается защитник Дмитрий Юдин, который много лет провел в нашей системе, выигрывал с клубом Кубок Гагарина.
В свое время при другом главном тренере (при Олеге Знарке – Спортс’‘) Юдин вынужденно покинуть Петербург, хотя я всегда был за то, чтобы этот хоккеист продолжать выступать за СКА. Мы долго пытались его вернуть, и вот наконец-то это стало возможным.
Мы хорошо знаем, на что способен Дима, он подходит под наш стиль игры, может быть лидером не только на льду, но и в раздевалке – с радостью приветствую его возвращение в СКА!
Также хочу поблагодарить за игру Степу Фальковского. Он всегда был в коллективе, никогда не сачковал, отдавал команде все, что мог. Спасибо и удачи дальше», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
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