Ротенберг о переходе Юдина из «Ак Барса»: «При другом тренере он вынужденно покинул Петербург. Я всегда был за то, чтобы Дмитрий выступал за СКА»

Роман Ротенберг прокомментировал переход Дмитрия Юдина из «Ак Барса».

В результате сделки клуб из Санкт-Петербурга отдал Степана Фальковского . Юдин уже играл за СКА с 2013 по 2017 год.

«Мы провели важный трансфер – в СКА возвращается защитник Дмитрий Юдин , который много лет провел в нашей системе, выигрывал с клубом Кубок Гагарина.

В свое время при другом главном тренере (при Олеге Знарке – Спортс’‘) Юдин вынужденно покинуть Петербург, хотя я всегда был за то, чтобы этот хоккеист продолжать выступать за СКА. Мы долго пытались его вернуть, и вот наконец-то это стало возможным.

Мы хорошо знаем, на что способен Дима, он подходит под наш стиль игры, может быть лидером не только на льду, но и в раздевалке – с радостью приветствую его возвращение в СКА!

Также хочу поблагодарить за игру Степу Фальковского. Он всегда был в коллективе, никогда не сачковал, отдавал команде все, что мог. Спасибо и удачи дальше», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81

СКА обменял Фальковского в «Ак Барс» на Юдина