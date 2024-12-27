Шаров об инфляции: «Хоккеисты – простые смертные, нас это тоже касается. 5 лет назад я получал в 2 раза меньше, но не ощущаю прироста в доходах – все дорожает»

Александр Шаров поделился мнением об инфляции в России.

25 декабря Росстат сообщил, что годовая инфляция в стране достигла 9,5%.

Интервью с игроком записывалось до расторжения контракта с «Салаватом» и перехода в «Автомобилист ».

– Инфляция и рост цен как-то влияют на хоккеистов?

– Мы тоже простые смертные, так что нас это тоже касается. Пять лет назад я получал зарплату в два раза меньше, чем сейчас, но я по-прежнему не ощущаю прироста в доходах. Все дорожает: квартиры, машины, продукты и так далее. Это, конечно, не очень приятно.

– Ты бережно относишься к деньгам?

– Я точно не шикую, но не могу сказать, что бережно отношусь к финансам. Лучше потратить деньги и купить себе что-то, чем потом жалеть. Стараюсь жить здесь и сейчас, – сказал форвард «Автомобилиста» Александр Шаров .