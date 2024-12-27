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Шаров подписал контракт с «Автомобилистом» до конца сезона. Ранее нападающий покинул «Салават»

Александр Шаров подписал контракт с «Автомобилистом» до конца сезона.

Ранее 29-летний форвард ушел из «Салавата Юлаева», расторгнув соглашение с клубом по обоюдному согласию.

В текущем Фонбет чемпионате КХЛ на счету Шарова 20 (8+12) очков за 37 игр при полезности «минус 3».

«Будучи игроком «Сибири» новичок нашей команды играл под руководством Николая Заварухина и хорошо знаком тренерскому штабу «Автомобилиста».

Приветствуем Александра в Екатеринбурге и желаем успешной игры в составе нашей команды!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
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