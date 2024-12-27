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«Трактор» готов обменять форвардов Сикьюру, Ткачева и Робинсона («СЭ»)

«Трактор» готов обменять трех игроков на дедлайне КХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», челябинцы готовы расстаться с форвардами Диланом Сикьюрой, Владимиром Ткачевым и Бадди Робинсоном.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» заинтересован в Робинсоне. 33-летний американец выступает за «Трактор» с 2023 года. В этом сезоне на его счету 10 (4+6) очков в 33 матчах.

Сикьюра перешел в клуб перед началом текущего сезона. 29-летний канадец сыграл в 28 встречах и набрал 15 (5+10) очков при полезности «минус 6».

Ткачев играет за «Трактор» с 2021 года. В этом сезоне 31-летний россиянин провел 39 игр, в которых набрал 16 (9+7) очков. Показатель полезности нападающего – «минус 6».

Сегодня в 23:59 по московскому времени трансферное окно в Фонбет чемпионате КХЛ закроется.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoТрактор
возможные переходы
logoСпорт-Экспресс
logoБадди Робинсон
logoКХЛ
logoВладимир Ткачев
logoДилан Сикьюра
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